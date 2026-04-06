Reportan tianguistas aumento de ventas

CIUDAD VALLES.- Reportan tianguistas de la calle Abasolo un incremento del 30 por ciento en las ventas con el paso de los turistas, en esta Semana Santa.

Este fin de semana de días Santos para la Iglesia Católica y temporada con mayor afluencia de turistas, debido al descanso en muchos centros laborales sirvieron para dar respiro a los grupos de tianguistas, después de varias semanas con bajas ventas.

El cálculo de varios de los comerciantes fue de 30 por ciento, es decir, vendieron un tercio más de lo que acostumbran en cualquier otra época del año.

Dejando muchos beneficios para los comerciantes.

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