Reservaciones para vacaciones, a un 70%

Por Redacción

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Reservaciones para vacaciones, a un 70%

CIUDAD VALLES.- En un 70 por ciento se encuentran las reservaciones para las vacaciones de Semana Santa, de acuerdo con la directora de Turismo, Vernice Alejandra Soria.

A 23 días del inicio del descanso general en las escuelas, la funcionaria dijo que siete de cada 10 habitaciones ya se encuentran apartadas por los próximos visitantes a la región.

Sin embargo, advirtió que, para los días Santos, que en esta ocasión serán del viernes 3 al domingo 5 de abril, las reservaciones están en un 90 por ciento.

El municipio de Valles cuenta con un aforo de 1 mil 950 habitaciones en la cabecera y en toda la Huasteca la cifra rebasa las tres mil.

Por lo que ante esta perspectiva, confían que en próximos días ya se pueda tener casi un lleno de reservaciones para la temporada de Semana Santa, un hecho de grantrascendencia.

