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Retiran panal de abejas de escuela

Había el riesgo de que llegaran a picar a los estudiantes

Por Redacción

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
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Retiran panal de abejas de escuela

RIOVERDE.- Retiran un panal de abejas que se encontraba en una escuela de la comunidad de Santa Rita y que estaba generando mucho peligro para los docentes y educandos. 

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se recibieron diversas llamadas de auxilio, por la presencia de huarichos y avispas, había el riesgo de que llegaran a picar a los estudiantes. 

Personal del departamento de Servicios Municipales brindó el apoyo en el retiro de un panal de avispas en la Escuela Ignacio Zaragoza. 

Así mismo el personal acudió a retirar un panal de huarichos en el Parque Residencial Centenario, que también amenazaba con afectar a personas cercanas.  

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También se acudió a combatir un incendio en un predio en la calle Ignacio Noyola, donde se tuvo el apoyo también de elementos de bomberos, que tras varios minutos de combatir el incendio, finalmente fue sofocado. 

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