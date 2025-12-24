logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Fotogalería

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Riña deja dos sujetos lesionados

Por Carmen Hernández

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Riña deja dos sujetos lesionados

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Una riña que se registró en la Colonia Agrícola 20 de Noviembre dejó como saldo dos sujetos lesionados.  Los hechos ocurrieron en la Colonia Agrícola cuando dos jóvenes comenzaron a discutir por viejas rencillas, por lo que de manera inmediata se trasladaron paramédicos de Protección Civil a la barandilla municipal donde se le brindó atención a la hombres lesionados. 

Por fortuna no requirieron ser trasladados al Hospital IMSS Bienestar, tras pagar una fianza los hombres fueron puestos en libertad. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aprueban en Cabildo de Valles 11 millones para sus salarios
Aprueban en Cabildo de Valles 11 millones para sus salarios

Aprueban en Cabildo de Valles 11 millones para sus salarios

SLP

Huasteca Hoy

Se trata de un ingreso mensual de 61 mil pesos para cada uno de las y los ediles

Tecmol busca habilitar sus patrullas pese a que es ilegal
Tecmol busca habilitar sus patrullas pese a que es ilegal

'Tecmol' busca habilitar sus patrullas pese a que es ilegal

SLP

Ana Paula Vázquez

Instalan Feria del Juguete a un costado de Catedral
Instalan Feria del Juguete a un costado de Catedral

Instalan Feria del Juguete a un costado de Catedral

SLP

Jesús Vázquez

Tormenta causa daños en la Huasteca
Tormenta causa daños en la Huasteca

Tormenta causa daños en la Huasteca

SLP

Redacción

Reportan inundaciones de puentes y deslaves en Tanlajás, Coxcatlán y Tancanhuitz