Riña deja dos sujetos lesionados

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Una riña que se registró en la Colonia Agrícola 20 de Noviembre dejó como saldo dos sujetos lesionados. Los hechos ocurrieron en la Colonia Agrícola cuando dos jóvenes comenzaron a discutir por viejas rencillas, por lo que de manera inmediata se trasladaron paramédicos de Protección Civil a la barandilla municipal donde se le brindó atención a la hombres lesionados.

Por fortuna no requirieron ser trasladados al Hospital IMSS Bienestar, tras pagar una fianza los hombres fueron puestos en libertad.