Robos imparables en el mercado San Juan de Valles

CIUDAD VALLES.- Los robos en el mercado San Juan no dan tregua a los comerciantes. Doña "Polita" ha sido expoliada de sus pertenencias cuatro veces en este 2025, por lo que locatarios solicitan vigilancia.

El caso de la locataria "Polita" es ejemplar: le han robado cuatro veces en el transcurso de este 2025: en dos de las ocasiones más graves, la dejaron sin tanque de gas para la cocción de los alimentos que vende.

Luego ella misma enumera que a otras víctimas: como la dueña de una farmacia que puso cámaras de vigilancia y, en el colmo de los delitos, la arrancaron de su soporte.

Otros a los que han robado es a dueños de locales de ropa o impresores y la vigilancia tan mencionada por las autoridades nomás no llegó.

