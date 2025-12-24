logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Fotogalería

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Robos imparables en el mercado San Juan de Valles

A locataria le han robado cuatro veces este año; exigen vigilancia

Por Miguel Barragán

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Robos imparables en el mercado San Juan de Valles

 CIUDAD VALLES.- Los robos en el mercado San Juan no dan tregua a los comerciantes. Doña "Polita" ha sido expoliada de sus pertenencias cuatro veces en este 2025, por lo que locatarios solicitan vigilancia.

El caso de la locataria "Polita" es ejemplar: le han robado cuatro veces en el transcurso de este 2025: en dos de las ocasiones más graves, la dejaron sin tanque de gas para la cocción de los alimentos que vende.

Luego ella misma enumera que a otras víctimas: como la dueña de una farmacia que puso cámaras de vigilancia y, en el colmo de los delitos, la arrancaron de su soporte.

Otros a los que han robado es a dueños de locales de ropa o impresores y la vigilancia tan mencionada por las autoridades nomás no llegó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aprueban en Cabildo de Valles 11 millones para sus salarios
Aprueban en Cabildo de Valles 11 millones para sus salarios

Aprueban en Cabildo de Valles 11 millones para sus salarios

SLP

Huasteca Hoy

Se trata de un ingreso mensual de 61 mil pesos para cada uno de las y los ediles

Tecmol busca habilitar sus patrullas pese a que es ilegal
Tecmol busca habilitar sus patrullas pese a que es ilegal

'Tecmol' busca habilitar sus patrullas pese a que es ilegal

SLP

Ana Paula Vázquez

Tormenta causa daños en la Huasteca
Tormenta causa daños en la Huasteca

Tormenta causa daños en la Huasteca

SLP

Redacción

Reportan inundaciones de puentes y deslaves en Tanlajás, Coxcatlán y Tancanhuitz

Instalan Feria del Juguete a un costado de Catedral
Instalan Feria del Juguete a un costado de Catedral

Instalan Feria del Juguete a un costado de Catedral

SLP

Jesús Vázquez