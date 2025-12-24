Robos imparables en el mercado San Juan de Valles
A locataria le han robado cuatro veces este año; exigen vigilancia
CIUDAD VALLES.- Los robos en el mercado San Juan no dan tregua a los comerciantes. Doña "Polita" ha sido expoliada de sus pertenencias cuatro veces en este 2025, por lo que locatarios solicitan vigilancia.
El caso de la locataria "Polita" es ejemplar: le han robado cuatro veces en el transcurso de este 2025: en dos de las ocasiones más graves, la dejaron sin tanque de gas para la cocción de los alimentos que vende.
Luego ella misma enumera que a otras víctimas: como la dueña de una farmacia que puso cámaras de vigilancia y, en el colmo de los delitos, la arrancaron de su soporte.
Otros a los que han robado es a dueños de locales de ropa o impresores y la vigilancia tan mencionada por las autoridades nomás no llegó.
