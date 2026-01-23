Ruidosos motociclistas causan pánico en colonia

RIOVERDE.- Grupo de motociclistas causan pánico con sus ruidosas unidades motrices, colonos confunden con detonaciones de arma de fuego el ruido que generaron en las colonias Victoria Cruz Verde, luego de llamado de auxilio, acudieron agentes policiacos pero los motociclistas huyeron.

Momentos de angustia y temor vivieron por unos minutos vecinos de las citadas colonias, cuando varios jóvenes en motocicleta con el escape abierto, que emitía ruidosas explosiones de las unidades, habitantes que estaban en sus casas descansando, buscaron refugio, pues se escuchaban como detonaciones de armas de fuego.

Los vecinos confundieron con detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo a las corporaciones de seguridad.

Llegaron elementos de la Guardia Civil Municipal comandados por Javier Martín Maya, que reforzaron los patrullajes en la Avenida Verástegui y Precursores, pero ya no localizaron a ningún motociclista.

