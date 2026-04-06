Saldo blanco durante la Semana Santa
Corporaciones de auxilio brindaron apoyo a visitantes
RIOVERDE.- Saldo blanco se reporta durante los eventos de la Semana Santa donde también se realizó traslados de enfermos, que requirieron apoyo de las corporaciones de auxilio por algún mal que sufrieron.
La Cruz Roja Mexicana dio a conocer que estuvo acudiendo a todas las llamadas de auxilio que se recibieron, incluso se dio cobertura en el Viacrucis Viviente, las actividades de Sábado de Gloria, entre otros eventos durante la Semana Santa.
También realizaron el traslado de enfermos a clínicas privadas y públicas, por algún percance que llegaron a sufrir, sin consecuencias letales.
Se destinaron todas las ambulancias para los traslados y no hubo vacaciones para el personal de la Cruz Roja durante estos días de Semana Santa.
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