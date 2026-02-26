Sancionan a alumnos del CBTis 46 por video violento

CIUDAD VALLES.– Los alumnos del CBTis 46 que participaron en la grabación de un video donde simulan agredir a un compañero atado en el suelo recibieron una sanción de carácter formativo, informó la dirección del plantel.

El director Hugo Chagoya Chantac explicó que, tras difundirse el material, se convocó al Consejo Consultivo escolar y se determinó que los estudiantes deberán integrarse a un programa contra la violencia y promover mensajes de no agresión mediante videos, carteles y volantes dentro de la comunidad educativa.

Además, se solicitará a los padres de familia una valoración psicológica para conocer el estado emocional de los jóvenes. El directivo precisó que los alumnos no contaban con reportes previos en su expediente y que la actuación se realizó conforme al protocolo interno.

Reacción oficial y llamado a la convivencia escolar

El video, que se viralizó en redes sociales, muestra a cuatro jóvenes; tres de ellos azotan con cinturones a otro estudiante mientras lanzan amenazas dirigidas a personas que se identifican como “therians”, en una escena que imita castigos de corte delincuencial.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) solicitó un informe formal al plantel. Su titular, Juan Carlos Torres Cedillo, señaló que la escuela reportó que el video fue realizado “a manera de broma” con fines de viralización.

La dependencia estatal rechazó cualquier manifestación que contradiga los principios de respeto, inclusión y sana convivencia, y llamó a reforzar valores como la empatía y la tolerancia tanto en el entorno escolar como en el familiar.