Se accidenta mujer en motocicleta

RIOVERDE.- Una mujer sufrió un accidente al chocar la motocicleta que manejaba en la entrada a la Ciudad Judicial, sufriendo algunos daños, que requirieron ser trasladada a un hospital.

Los hechos ocurrieron en la calle Jorge Ferrétiz, cuando una joven motociclista se dirigía al centro de la ciudad.

Sin embargo, antes de llegar a la carretera 70 chocó cayendo de la unidad motocicleta, sufriendo algunas lesiones que requerían atención médica.

Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia.

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Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes trasladaron a la mujer a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde debido a los golpes y lesiones que resintió.

La mujer resultó con lesiones, de las cuales se recuperará en 15 días según se dijo en el parte médico.