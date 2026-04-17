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Se dispara ola de abigeato

Hubo robo masivo de vacunos en dos ranchos

Por Redacción

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
Se dispara ola de abigeato

CIUDAD VALLES.- Roban de un par de ranchos alrededor de 50 vacas, en el área poniente del ejido San Miguel.

Al inicio de esta semana, la comunidad del ejido ubicado al poniente del municipio despertó con la noticia de un robo masivo de vacunos, afectando a dos productores pecuarios de la zona.

Los ganaderos del lugar han mostrado su conmoción, dado que esta acción, orquestada por más de un delincuente, de manera obvia, podría replicarse en la zona de San Miguel o en lugares aledaños.

De acuerdo con datos extraoficiales, hay denuncias sobre los hechos, en los que expoliaron medio centenar de bovinos.

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Desde el gran golpe del rancho Las Víboras, en Tamuín, en donde en una sola noche se llevaron más de 100 vacas, no se había tenido un golpe de abigeato de esa naturaleza.

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