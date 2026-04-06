Se dispara precio del jitomate por sequia

Matehuala.- Hasta 60 pesos llega a costar en algunos lugares el kilogramo de jitomate, lo cual ha presentado un fuerte incremento de más del cincuenta por ciento, ya que anteriormente estaba aproximadamente entre 25 y 30 pesos el kilogramo.

El precio del jitomate ha aumentado significativamente en las últimas semanas, donde ha llegado a alcanzar hasta 60 pesos el kilogramo de este producto.

Esto se debe a la sequía que hay en todo el país, y derivado de este problema los productores han estado batallando para obtenerlo; sin embargo, a pesar de este incremento, la gente tiene que comprarlo, ya que es muy necesario para la preparación de varios alimentos.

Las familias de Matehuala se han visto afectadas ante el incremento en el precio, pues esto ha provocado que se incrementen los precios en la preparación de comida en restaurantes y fondas. Pero, sobre todo, quienes más difícil la tienen son las familias, ya que el jitomate es un alimento esencial para preparar salsas y diversos platillos, aportando mejor sabor a los alimentos.

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Mientras el jitomate sube de precio, así como varios productos de la canasta básica, sobre todo los refrescos, las personas solo tuvieron un ligero incremento en su salario al iniciar el año, por lo que cada día es más difícil adquirir los productos más necesarios.