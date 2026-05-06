logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERIA MULTICOLOR

Fotogalería

FERIA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se incendia cosechadora en Cd. Valles

El fuego se extendió a los cañaverales, provocando pérdidas de cientos de miles de pesos

Por Miguel Barragán

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Se incendia cosechadora en Cd. Valles

CIUDAD VALLES.- Una cosechadora se quemó y provocó un incendio de cañaverales, al sur del municipio de Valles.

Dentro de las conflagraciones que hubo este lunes 4 de mayo en la región, una de ellas no sólo quemó un cañaveral que no estaba programado, sino que provocó pérdidas de cientos de miles de pesos, ya que el siniestro comenzó con el sobrecalentamiento de una cosechadora.

 Esto ocurrió en el rancho Los Humos, cerca del ejido El Desengaño, en esta localidad y la máquina afectada es 

propiedad de la CNPR, de acuerdo con informes de esta misma Confederación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Motociclista lesionada al chocar contra auto
    Motociclista lesionada al chocar contra auto

    Motociclista lesionada al chocar contra auto

    SLP

    Redacción

    Llaman a hidratarse para evitar el golpe de calor
    Llaman a hidratarse para evitar el golpe de calor

    Llaman a hidratarse para evitar el golpe de calor

    SLP

    Carmen Hernández

    Investiga Fiscalía caso del perro que atacó a dos niños
    Investiga Fiscalía caso del perro que atacó a dos niños

    Investiga Fiscalía caso del perro que atacó a dos niños

    SLP

    Redacción

    Vandalizan tumbas del panteón Hidalgo
    Vandalizan tumbas del panteón Hidalgo

    Vandalizan tumbas del panteón Hidalgo

    SLP

    Jesús Vázquez

    Graffitean tumba y le causan daños