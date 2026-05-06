Se incendia cosechadora en Cd. Valles

CIUDAD VALLES.- Una cosechadora se quemó y provocó un incendio de cañaverales, al sur del municipio de Valles.

Dentro de las conflagraciones que hubo este lunes 4 de mayo en la región, una de ellas no sólo quemó un cañaveral que no estaba programado, sino que provocó pérdidas de cientos de miles de pesos, ya que el siniestro comenzó con el sobrecalentamiento de una cosechadora.

Esto ocurrió en el rancho Los Humos, cerca del ejido El Desengaño, en esta localidad y la máquina afectada es

propiedad de la CNPR, de acuerdo con informes de esta misma Confederación.

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