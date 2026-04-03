Se incendia una camioneta al sufrir un cortocircuito

RIOVERDE.- Se incendia vehículo en carretera luego de un cortocircuito, personas que viajaban en la unidad motriz recibieron apoyo y no sufrieron lesiones.

Los hechos ocurrieron en la carretera federal 70 a la altura de la comunidad de Labor Vieja, cuando cinco personas originarias de la capital potosina viajaban en un vehículo al que le comenzó a salir humo por el cofre y el conductor detuvo su marcha de inmediato.

La familia que viajaba en la unidad motriz como pudo salió del vehículo ante el riesgo de que se incendiara.

De inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia acudiendo paramédicos de Protección Civil Municipal de Ciudad Fernández y elementos del Cuerpo de Bomberos de Rioverde.

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El fuego comenzó por un cortocircuito que sufrió el vehículo, en el interior de la unidad se encontraba un tanque de gas, por lo que de inmediato los tragahumo controlaron las enormes llamaradas.

Así mismo paramédicos le brindaron la atención a los pasajeros, el lugar fue resguardado por varios agentes de la Guardia Nacional sección caminos.