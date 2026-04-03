Se instalan tianguistas durante los días santos

CIUDAD VALLES.- La dirección de Comercio dio permiso en los días Santos a los tianguistas cercanos al Mercado.

El permiso para la instalación de los puestos de los tianguistas de las tres organizaciones que lo conforman fue dada para el jueves y viernes Santos y permanecerán de manera normal el sábado y domingo, los días habituales de venta sobre las calles Abasolo, Porfirio Díaz y Negrete.

Esta medida fue puesta a consideración de la autoridad municipal, en el entendido de que las ventas pueden incrementarse con la visita de los turistas, por eso les otorgaron permiso a las líderes de estas agrupaciones.