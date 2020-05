Se normaliza la venta de cerveza

Matehuala.- Después de que durante varias semanas se agotara la cerveza y que esto causara desesperación entre los consumidores, ayer ya se pudieron observar camiones repartidores surtiendo los establecimientos de la ciudad de Matehuala.

Roberto Antonio Galaviz dijo en tono sarcástico "caray no me preocupa tanto el mentao coronavirus, lo que me interesa es que haya venta de cerveza".

En esos términos se expresó el ciudadano que ayer se encontraba en las afueras de un negocio con venta de este producto, esperando turno para ingresar.

Según un tendero, comento que tenían previsto que para ayer ya les surtirían la cerveza, después de casi dos meses sin tener en existencia.

Aunque hay que reconocer que no solo Matehuala estuvo sufriendo por la falta de cerveza, sino que el desabasto se generó a nivel nacional.

También hay que decir que quien tenía mucho producto en bodega, estuvo haciendo su agosto, vendiendo al triple cada botella y así hubo quién la estuvo pagando o sea al precio que fuere, por citar la cerveza corona la estuvieron vendiendo en los 40 pesos, sin protesta alguna de los consumidores.

Resulta criticable que hubo algunos que se aprovecharon de la necesidad para vender la cerveza más cara, dijo el tendero de la calle de Reforma norte.