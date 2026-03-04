logo pulso
Se triplican casos de barrenador en la Huasteca

Calor hace proliferar las moscas en la zona, es una de las causas

Por Miguel Barragán

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- En tres días, se triplica la cantidad de casos de infección por gusano barrenador del ganado (GBG) en San Luis Potosí y la Huasteca, de acuerdo con información del presidente de la Unión Ganadera Local (UGR), Alexandro Ruelas Purata.

Ayer por la mañana, el representante de los productores pecuarios de la región dijo que hay 52 casos registrados oficialmente de miasis o animales atacados por el GBG, mientras que el viernes se contaban 18 casos solamente.

Esto quiere decir que en tres días: del viernes 27 de febrero al lunes 2 de marzo, se triplicó la cantidad de casos en la Huasteca potosina, lugar donde más ha proliferado este mal, causado por la mosca de esta especie.

La política dada a conocer por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) hace más de dos semanas indicó que se han estado liberando 80 millones de moscas estériles para contener la presencia del GBG y que ese mismo procedimiento se hará en lo sucesivo.

Una de las razones que podrían haber incrementado el número de miasis es el calor que hace proliferar las moscas en la zona.

