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Sexagenario se quita la vida en su vivienda

Por Redacción

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Sexagenario se quita la vida en su vivienda

MATEHUALA.- Un hombre de aproximadamente 60 años de edad optó por quitarse la vida en el patio de su casa, ubicada en la colonia Vista Hermosa. 

Familiares lo encontraron suspendido, lo bajaron e inmediatamente llamaron a los números de emergencia; sin embargo, al arribar los paramédicos, ya no presentaba signos vitales.

Los hechos se registraron en un domicilio particular de la calle Simón Bolívar, en la misma colonia, donde el hombre fue hallado por sus familiares, quienes actuaron de inmediato y solicitaron apoyo a las corporaciones de auxilio.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja de Matehuala, quienes lo valoraron y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las corporaciones policiacas para llevar a cabo las debidas investigaciones. Posteriormente, elementos de la policía acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo no presentaba huellas de violencia; hasta el momento se desconocen los motivos que lo orillaron a tomar esta decisión, ya que no se encontró ninguna carta póstuma.

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Al sitio también arribaron peritos del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado y la práctica de los exámenes de ley, con el fin de determinar las causas de la muerte. 

Cabe destacar que, lamentablemente, se han registrado diversos casos de personas de distintas edades que optan por quitarse la vida.

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