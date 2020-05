Sin avance, juicios y procesos judiciales

RIOVERDE.- Pandemia afecta juicios y procesos judiciales, por lo que la justicia es lentísima, aunque personal de guardia desconoce a qué asuntos se les debe de dar prioridad, dijo el presidente del Colegio de Abogados de la Zona Media, Óscar Díaz Camacho.

Hizo hincapié que el Covid 19 está afectando a la ciudadanía, no hay avances de trámites en los juicios, procesos judiciales, "si la justicia no es como dicen que es expedita y pronta, con esta contingencia que se nos presenta ya no es ni apausada, es lentísima", señaló Óscar Díaz.

"Por ende está afectando, hay acuerdos por el Supremo Tribunal, así como del Consejo de la Judicatura Federal que se pueden atender asuntos de extrema urgencia; ni los funcionarios que están de guardia tienen en claro qué asuntos se deben de atender, pese a que los acuerdos lo indican perfectamente", dijo.

De extrema urgencia son: pensiones alimenticias, depósitos, separación de personas, cuestiones de carácter de violencia familiar, abuso y homicidios, aseguró.

Si tienen conocimiento de cómo se puede realizar el trámite, se está aterrizando, pese a que está a final de que concluya la pandemia, se les está dando seguimiento, "considero que no se le está dando la atención debida, porque va muy lenta", puntualizó Díaz Camacho.