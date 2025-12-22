logo pulso
Solo una de cada tres plantas tratadoras está funcionando

Por Redacción

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Solo una de cada tres plantas tratadoras está funcionando

CIUDAD VALLES.- De 168 plantas de tratamiento de aguas residuales que hay en el estado potosino, sólo 64 están en funcionamiento, de acuerdo con el director de Conagua, Darío Fernando González Castillo. 

El funcionario dijo que no es que los municipios no tengan plantas de tratamiento, sino que muchas de ellas están en desuso y uno de los proyectos actuales en el Gobierno federal es echar a andar estas instalaciones para dejar de contaminar afluentes. 

Refirió que, en el caso de Valles, la falta de funcionamiento de la Birmania hace que el municipio esté en los límites permitidos de polución al cuerpo de agua, por ejemplo. 

Refirió que está en la fase de recabar los proyectos para la reutilización de las plantas y para la instalación de nuevas plantas. 

