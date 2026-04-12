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Sujeto lesionado durante una riña

Por Carmen Hernández

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A

RIOVERDE.- Un hombre resulta lesionado en una riña que se generó en el Ejido del Refugio, el cual sufrió heridas causadas por un arma blanca y quien recibió auxilio de paramédicos de Protección Civil.  

Los hechos de violencia ocurrieron en la calle Emiliano Zapata, cuando se registró una riña entre varias personas que se encontraban pasando el rato, además de estar ingiriendo bebidas alcohólicas.

 Vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, para que le brindaran auxilio al lesionado.  

Al sitio llegaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron que el lesionado tenía varias heridas, provocadas por un arma blanca, en diversas partes del cuerpo.  

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El lesionado no ameritó ser trasladado a recibir atención al Hospital Regional de Rioverde, ya que las heridas sufridas no eran de consideración.

Se desconoce quién o quiénes le provocaron las lesiones al afectado, aunque autoridades ya realizan las investigaciones pertinentes del caso.

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