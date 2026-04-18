Surge posible caso de miasis en Valles

CIUDAD VALLES.- Una mujer de más de 70 años también habría sido paciente de miasis en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Valles.

Una mujer de 73 años, con diabetes e hipertensión llegó con un probable problema de miasis en una parte de su cuerpo, aunque sin que comprometiera su vida.

Esto habría ocurrido a media semana, aunque la mujer fue egresada el pasado miércoles del nosocomio del Hospital General Zona 6 de esta ciudad.

Este sería el sexto caso, aunque el Senasica y la Secretaría de Salud federal no han confirmado los casos ni de la mujer de Huehuetlán ni esta última.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí