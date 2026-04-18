Surge posible caso de miasis en Valles
Una mujer con problemas de diabetes e hipertensión
CIUDAD VALLES.- Una mujer de más de 70 años también habría sido paciente de miasis en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Valles.
Una mujer de 73 años, con diabetes e hipertensión llegó con un probable problema de miasis en una parte de su cuerpo, aunque sin que comprometiera su vida.
Esto habría ocurrido a media semana, aunque la mujer fue egresada el pasado miércoles del nosocomio del Hospital General Zona 6 de esta ciudad.
Este sería el sexto caso, aunque el Senasica y la Secretaría de Salud federal no han confirmado los casos ni de la mujer de Huehuetlán ni esta última.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Conductor derriba luminaria en bulevar de Valles
Redacción
Choque ocurrió al intentar evitar otro vehículo
Multa Conagua a siete comercios por contaminación del río Valles
Huasteca Hoy
Los montos de las sanciones llegan a 220 mil pesos, señaló Darío Fernando González