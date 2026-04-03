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Suspenden servicio de recolección de basura

Por Jesús Vázquez

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
A
Suspenden servicio de recolección de basura

Matehuala.- Con motivo de la celebración del Viernes Santo los empleados del servicio de recolección de basura tendrán día de asueto, por lo que este día las rutas suspenden servicio, por lo que se pide a la población cuya ruta de recolección coincida con este día, que no saquen sus desechos a la calle para evitar tiradero de desechos.

Con la finalidad de rescatar las tradiciones, se otorgó el Viernes Santo a los trabajadores para que puedan participar en las actividades de la fecha, tales como celebraciones religiosas o visitar la Feria de las Charamusca con sus familias. 

El servicio de recolección se reanudará normalmente este sábado; por ello, se reitera el llamado a la ciudadanía de no sacar la basura a la vía pública.

Se exhorta a la población a tomar precauciones ante la suspensión del servicio. El objetivo es colaborar con el cuidado del medio ambiente y mantener limpia la ciudad, ya que, si se sacan los residuos, los perros en situación de calle suelen romper las bolsas y esparcir los desechos por las calles, generando un entorno urbano de suciedad.

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Esto provoca un incremento en la contaminación y afecta la imagen de nuestra ciudad.

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