Suspenderá servicio la Dapas los días festivos

Por Miguel Barragán

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Suspenderá servicio la Dapas los días festivos

 CIUDAD VALLES.- La Dapas por cláusula del Contrato Colectivo de Trabajo no laborará ni 24 ni 25 de diciembre, informaron.

De acuerdo con el comunicado de la Dirección de Agua Potable, la cláusula 30 del Contrato referido habla sobre este par de días: la víspera y la misma Navidad como las fechas para ceder el descanso a sus trabajadores, así como el día último y el 1 de enero del año que entra.

El servicio continuará funcionando, para cuestiones de emergencia, como fugas al teléfono 4811119140 y no habrá cobros en las ventanillas de La Colmena ni de la sede de carretera Valles-Mante hasta el viernes 26 de diciembre.

