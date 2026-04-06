Tormenta afecta Feria de la Charamusca

Matehuala.- Comerciantes de la Feria de la Charamusca fueron afectados debido a la intensa lluvia que se presentó el sábado, día en el que se esperaba una de las mayores ventas; sin embargo, no lograron vender nada de lo que esperaban y varios comerciantes tuvieron muchas pérdidas.

La fuerte lluvia provocó que los locales lucieran vacíos, lo que ocasionó que los comerciantes de dulces no tuvieran las ventas esperadas, ni tampoco los vendedores de comida.

Hubo momentos en los que el aire y el agua estuvieron muy fuertes, que incluso comenzaron a llevarse algunos de los puestos de comida ubicados abajo del Parque del Pueblo, en la calle de Bocanegra y Altamirano, donde la corriente de agua era tan fuerte que arrastraba sillas y mesas.

Los comerciantes, con apoyo de elementos de Bomberos, empezaron a subir todas sus sillas y mesas a la parte alta del Parque del Pueblo para evitar que se las llevara el agua; sin embargo, la lluvia derribó algunos puestos.

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Los comerciantes de dulces comenzaron a cubrir toda su mercancía para evitar que se mojara y se echara a perder, aunque la lluvia llegó a tumbar algunos de los puestos.

Reportaron que este día tuvieron grandes pérdidas, debido a la lluvia, también se tuvo que cancelar la presentación de la Camerata del Gobierno del Estado, que se presentaría en la Feria de la Charamusca, ya que incluso la lluvia dañó el escenario que tenían preparado.