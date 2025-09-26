logo pulso
Toro escapa de remolque y genera pánico en Ciudad Valles

El traslado del animal hacia Rioverde se vio interrumpido por el incidente

Por Huasteca Hoy

Septiembre 26, 2025 02:21 p.m.
A
Fotos: Huasteca Hoy

Fotos: Huasteca Hoy

CIUDAD VALLES.- Un toro cebú que era trasladado hacia el municipio de Rioverde causó momentos de tensión al escapar del remolque en el que viajaba.

El incidente ocurrió cuando el transporte cruzaba sobre la avenida Ejército Mexicano, a la altura de la calle Manuel José Othón, en el fraccionamiento Norte Residencial.

Lo anterior obligó a detener la circulación por varios minutos, debido a que el animal alterado, se lanzó contra vehículos y peatones, lo que generó alarma entre automovilistas y transeúntes.

Posteriormente, las personas que realizaban el traslado lograron arrearlo hasta la calle Río Moctezuma que es menos transitada, donde lo acorralaron para finalmente devolverlo al remolque. A pesar del contratiempo, no se registraron lesionados ni daños materiales de consideración.

Fotos: Huasteca Hoy

El suceso provocó expectación entre quienes se encontraban en la zona, ya que presenciaron un hecho poco común en plena zona urbana de Ciudad Valles.

