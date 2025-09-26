Fritangueros deberán vender lejos de escuelas

CIUDAD VALLES.- “Hay que convencer a los que venden frituras afuera de las escuelas, para que ya no lo hagan”, dijo el representante de Gobierno del Estado en una reunión de los Comités Municipales de Participación Social en la Educación (CMPSE).

Durante la reunión, en la que participaron jefes de Educación de la Huasteca norte hubo una recomendación del representante de la Secretaría de Educación para convencer, de a poco, a los que comercian alimentos con altos contenidos en grasas o azúcares, para que lo dejen de hacer a las afueras de la escuela.

Esto surgió ante la pregunta del director de Educación de Valles, Romeo Aguilar Colunga, quien comentó que en el ambiente restringido de la escuela no hay problema con darles alimentos sanos a los niños, pero cómo se puede hacer para evitar la venta de chatarra en los alrededores de los institutos.