Paterfamilias peregrinan por maestros

CIUDAD VALLES.- Madres de familia peregrinaron de la URSEHN a un evento de educación para exigir que repongan las plazas de maestros que les faltan desde hace años en la Telesecundaria Antonio Díaz Soto y Gama, de La Pila.

Amparo Guadalupe Torres Banda, presidenta del comité de la Asociación de Padres de Familia dijo que la jubilación de la maestra de segundo grado, Gloria Moctezuma, dejó a sus hijos sin docente.

Antes de ese retiro de ley, dos maestros fueron comisionados a otros lugares de la URSEHN, sin posibilidad que regresen, es decir, sus hijos han estado con clases a medias o sin clases desde hace tiempo y esa falta de docentes les afectará en el futuro.

La directora de la institución, Elena Guerrero Castillo ha estado partiéndose en dos para atender los asuntos administrativos de la escuela y dar clases, pero esa dinámica afecta a alumnos y a la docente. Al no encontrar a nadie en la URSEHN, supieron que había un evento de educación en el Tecnológico Nacional de México y acudieron allá, donde los atendió el supervisor Gonzalo Lárraga, quién les prometió que en una semana y media tendrían nuevo maestro de segundo, aunque los demás profesores faltantes no podrían ser resueltos por el momento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí