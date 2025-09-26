logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTREGA Y PASIÓN

Fotogalería

ENTREGA Y PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Desigual choque deja una persona lesionada

Por Redacción

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Desigual choque deja una persona lesionada

Matehuala.- Un desigual choque entre un motociclista contra una camioneta la tarde de este miércoles en el Crucero de Hidalgo y Matamoros dejó como saldo una persona lesionada y costosos daños materiales, al lugar de los hechos acudieron elementos de la Cruz Roja y elementos de Tránsito y Vialidad para iniciar las investigaciones del percance, los vehículos fueron enviados al corralón. 

Los hechos se originaron en la calle Mariano Matamoros y Miguel Hidalgo, de la zona centro de la ciudad, donde el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron el percance entre una camioneta y una motocicleta, luego del accidente se solicitó apoyo a corporaciones de auxilio, pues el motociclista quedó tirado en el pavimento.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja quienes valoraron a una persona de sexo masculino que presentaba golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo.

También llegaron elementos de la Policía Municipal para iniciar investigaciones de los hechos para deslindar responsabilidades, la camioneta y la motocicleta fueron enviadas al corralón.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desigual choque deja una persona lesionada
Desigual choque deja una persona lesionada

Desigual choque deja una persona lesionada

SLP

Redacción

Fritangueros deberán vender lejos de escuelas
Fritangueros deberán vender lejos de escuelas

Fritangueros deberán vender lejos de escuelas

SLP

Redacción

Paterfamilias peregrinan por maestros
Paterfamilias peregrinan por maestros

Paterfamilias peregrinan por maestros

SLP

Miguel Barragán

Sus hijos reciben educación a medias

Cambia maltrato infantil, de golpes, al abandono
Cambia maltrato infantil, de golpes, al abandono

Cambia maltrato infantil, de golpes, al abandono

SLP

Redacción