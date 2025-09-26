Desigual choque deja una persona lesionada

Matehuala.- Un desigual choque entre un motociclista contra una camioneta la tarde de este miércoles en el Crucero de Hidalgo y Matamoros dejó como saldo una persona lesionada y costosos daños materiales, al lugar de los hechos acudieron elementos de la Cruz Roja y elementos de Tránsito y Vialidad para iniciar las investigaciones del percance, los vehículos fueron enviados al corralón.

Los hechos se originaron en la calle Mariano Matamoros y Miguel Hidalgo, de la zona centro de la ciudad, donde el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron el percance entre una camioneta y una motocicleta, luego del accidente se solicitó apoyo a corporaciones de auxilio, pues el motociclista quedó tirado en el pavimento.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja quienes valoraron a una persona de sexo masculino que presentaba golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo.

También llegaron elementos de la Policía Municipal para iniciar investigaciones de los hechos para deslindar responsabilidades, la camioneta y la motocicleta fueron enviadas al corralón.

