CRISTO EN SU CORAZÓN

CRISTO EN SU CORAZÓN

Tras perforaciones, hallan agua en fraccionamiento de Valles

Autoridades realizan trabajos en la búsqueda de una fuente alterna de abastecimiento

Por Huasteca Hoy

Agosto 14, 2025 05:00 p.m.
A
CIUDAD VALLES.- Este día encontraron agua a 120 metros de profundidad en una excavación que hace el Gobierno estatal en Miravalles, con la finalidad de tener una fuente de abastecimiento alterna al río Valles

La perforación comenzó después que en Montecillos, pero los resultados han sido mejores.

El director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, explicó que a 120 metros encontraron agua y se sigue dragando para encontrar más volúmenes del recurso para abastecer parcialmente al municipio.  

Este mediodía, la excavadora había alcanzado los 318 metros, de acuerdo con las muestras pétreas que se juntan cada tres metros de perforación.

