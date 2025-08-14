Revisará Alcaldía apoyo médico de empleados

Ciudad Fernández.- Reconoce Alcalde que el Ayuntamiento eroga una gran cantidad de recursos en el servicio médico, aunque hay algunos temas de salud que no son necesarios por lo que es un gasto innecesario que debe revalorarse.

El edil Rodolfo Loredo Hernández estableció que se apoya a los trabajadores municipales con el 50% del costo del medicamento, pero se ha detectado que un trabajador mete de 1 a 3 facturas, lo que llama la atención.

Reiteró que hay algunos temas de salud que no son muy necesarios, en el presupuesto de salud, que está hasta el tope y faltan 6 meses, es por ello que se va a realizar un ajuste.

En este punto dijo que no se apoya a los regidores, que querían contar con el apoyo médico y luego de un diálogo, se les hizo ver que tienen un buen sueldo, pero pueden presentar la propuesta en Cabildo y de aprobarse, se les apoyará.

El jefe de la comuna dijo que ha observado que los empleados presentan facturas de exámenes de laboratorio y hay cosas que no concuerdan con la atención que recibieron.