Muere joven por males intestinales, refiere SS

CIUDAD VALLES.- Murió un hombre de 21 años de edad por males intestinales y la Secretaría de Salud descartó que fuera cólera la causa del deceso.

Este martes, un hombre relativamente joven falleció en el Hospital General por una infección de tipo intestinal, cuestión que despertó suspicacias entre personas cercanas a su comunidad, ubicada en la zona tének sobre un posible caso de cólera.

Por respeto a los derechos del paciente, no se puede proporcionar información directa de su nombre o su padecimiento, sin embargo, la dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Salud negó de manera categórica que se trate de un caso de cólera y agregó que no hay una sola incidencia de ese tipo en la entidad potosina.

Por lo que el deceso sin embargo generó suspicacias de un posible caso de cólera y quedan las dudas en el aire.

