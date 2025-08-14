logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SU CORAZÓN

Fotogalería

CRISTO EN SU CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Muere joven por males intestinales, refiere SS

Descartan que haya sido un caso de cólera

Por Miguel Barragán

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
A
Muere joven por males intestinales, refiere SS

CIUDAD VALLES.- Murió un hombre de 21 años de edad por males intestinales y la Secretaría de Salud descartó que fuera cólera la causa del deceso.

Este martes, un hombre relativamente joven falleció en el Hospital General por una infección de tipo intestinal, cuestión que despertó suspicacias entre personas cercanas a su comunidad, ubicada en la zona tének sobre un posible caso de cólera.

Por respeto a los derechos del paciente, no se puede proporcionar información directa de su nombre o su padecimiento, sin embargo, la dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Salud negó de manera categórica que se trate de un caso de cólera y agregó que no hay una sola incidencia de ese tipo en la entidad potosina.

Por lo que el deceso sin embargo generó suspicacias de un posible caso de cólera y quedan las dudas en el aire.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizan trámites legales por personas desaparecidas
Realizan trámites legales por personas desaparecidas

Realizan trámites legales por personas desaparecidas

SLP

Miguel Barragán

Muere joven por males intestinales, refiere SS
Muere joven por males intestinales, refiere SS

Muere joven por males intestinales, refiere SS

SLP

Miguel Barragán

Descartan que haya sido un caso de cólera

Revisará Alcaldía apoyo médico de empleados
Revisará Alcaldía apoyo médico de empleados

Revisará Alcaldía apoyo médico de empleados

SLP

Carmen Hernández

Niegan atención médica a menor en Centro de Salud
Niegan atención médica a menor en Centro de Salud

Niegan atención médica a menor en Centro de Salud

SLP

Carmen Hernández

El pequeño fue valorado por elementos de PC, que lo trasladaron a hospital