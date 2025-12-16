Ultiman detalles de carrera San Silvestre

Ciudad Fernández.- Este próximo 31 de diciembre se estará llevando la carrera San Silvestre, un evento atlético que se celebra el último día del año con una buena participación de atletas.

Autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para la carrera que será de 9 y 3 kilómetro de distancia, donde participan corredores de la rama femenil y masculina.

La salida y meta será en la Presidencia Municipal de Ciudad Fernández.

Es por ello que se invita a los corredores para que se inscriban, se estará otorgando playera, número, medalla conmemorativa, además habrá seguridad y marcaje en la ruta.

Cabe destacar que esta carrera se realiza desde hace más de 10 años y han participado deportistas de toda la Zona Media.

Se invita a la población para que se una a este evento de convivencia deportiva, que reunirá a familias durante el último día del año.