Un éxito, campaña Adopta un amigo
Ciudad Fernández.- Con gran éxito se realizó la campaña Adopta un amigo, donde se recolectaron 120 kilos de alimento para mascotas, donado por la ciudadanía en general.
Este evento se organizó por parte de las autoridades municipales y la fundación de mascotas, teniendo muy buena respuesta por parte de la población, que donó alimento para las mascotas.
A esta campaña se sumó la ciudadanía en general, que adoptaron 2 mascotas y 2 felinos, que estaban en exhibición, mascotas que mantenían las fundaciones de animales.
Los animalitos tendrán un nuevo hogar lleno de amor, con cuidados médicos y todo lo que requiere para continuar su vida.
En este evento la ciudadanía se solidarizó y por ende se logró captar 120 kilos de croquetas, los que fueron repartidos a la Fundación Ayuda a huellita de luz y Patitas de amor y luz.
