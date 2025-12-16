logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Fotogalería

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Un éxito, campaña Adopta un amigo

Por Carmen Hernández

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Un éxito, campaña Adopta un amigo

Ciudad Fernández.- Con gran éxito se realizó la campaña Adopta un amigo, donde se recolectaron 120 kilos de alimento para mascotas, donado por la ciudadanía en general. 

Este evento se organizó por parte de las autoridades municipales y la fundación de mascotas, teniendo muy buena respuesta por parte de la población, que donó alimento para las mascotas. 

A esta campaña se sumó la ciudadanía en general, que adoptaron 2 mascotas y 2 felinos, que estaban en exhibición, mascotas que mantenían las fundaciones de animales. 

Los animalitos tendrán un nuevo hogar lleno de amor, con cuidados médicos y todo lo que requiere para continuar su vida. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En este evento la ciudadanía se solidarizó y por ende se logró captar 120 kilos de croquetas, los que fueron repartidos a la Fundación Ayuda a huellita de luz y Patitas de amor y luz.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La quema de pirotecnia, mortal para las mascotas
La quema de pirotecnia, mortal para las mascotas

La quema de pirotecnia, mortal para las mascotas

SLP

Carmen Hernández

Rescatan coyote que fue atropellado
Rescatan coyote que fue atropellado

Rescatan coyote que fue atropellado

SLP

Carmen Hernández

Reconocen a alumnos destacados del TecNM
Reconocen a alumnos destacados del TecNM

Reconocen a alumnos destacados del TecNM

SLP

Jesús Vázquez

Critican trabajo de los agentes policiacos
Critican trabajo de los agentes policiacos

Critican trabajo de los agentes policiacos

SLP

Redacción

Se generan ola de atracos porque no vigilan