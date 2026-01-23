Un éxito, el primer encuentro de mariachis

Matehuala.- Se llevó a cabo con gran éxito el primer encuentro de mariachis en Matehuala en el que participaron varias agrupaciones en el teatro Manuel José Othón, el evento fue con la finalidad de conmemorar el Día Internacional del Mariachi, el cual se celebra cada 21 de enero.

Con gran alegría los mariachis celebraron su día con este evento, el teatro lució lleno, personas fueron a disfrutar de la música tradicional mexicana, los grupos estuvieron interpretando melodías clásicas de mariachi como México Lindo y Querido, Acá entre nos, así como canciones de grandes compositores mexicanos como Cuco Sánchez y José Alfredo Jiménez.

Este evento fue organizado por parte de la presidenta del Sindicato de Músicos de Matehuala, Guadalupe Peña y el Cronista de la ciudad, Jesús Torres Arias, esperan el próximo año realizar el segundo encuentro de mariachis, pero ahora invitarán a agrupaciones de otros municipios del Altiplano y de todo el estado.

Este evento fue con la finalidad de rescatar la música de mariachi que es reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, y no hay que dejar que se acabe, es importante que los jóvenes en la actualidad conozcan la música tradicional mexicana, pues la mayoría escucha nuevos ritmos como lo es el reguetón, los corridos bélicos que son canciones sin valores.

