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Un éxito, evento pro Ubrton

Se captaron buenos recursos, para mejorar las terapias

Por Carmen Hernández

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Un éxito, evento pro Ubrton

RIOVERDE.- Todo un éxito el Ubrton, se reunieron más de 500 mil pesos durante el evento realizado. 

La directora del sistema municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero, realizo diversas actividades encaminadas a reunir recursos desde el mes de noviembre. 

Las actividades concluyeron antier, se captaron recursos por la cantidad de 500 mil 321 pesos, que serán de gran apoyo para necesidades que enfrenta la institución, para mejorar las terapias que se ofrecen a los pacientes enfermos. 

La titular del DIF señaló que el recurso será destinado para el área de terapia física de la UBR.

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La funcionaria hizo un llamado a la población que requiera de terapias, para que se acerquen a la institución donde se les brindará, incluso también se está atendiendo a pacientes de otros municipios de la Zona Media, pero que requieren una terapia para mejorar su salud.

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