Urge renovar la Dapas: Diputado

El organismo operador del agua entró en obsolescencia por crecimiento poblacional

Por Redacción

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- El diputado federal, Francisco Adrián Castillo Morales dijo que espera tener una reunión con el alcalde para trabajar juntos el tema de la gestión de recursos para renovar la Dapas.

El legislador dijo que espera que para finales de enero y principios de febrero pueda tener la oportunidad de hablar con autoridades federales relacionadas con el agua pública, para plantear el problema de la Dapas, que, a fuerza de los años, ha ido cayendo en la obsolescencia debido al crecimiento de la población.

Refirió que estará buscando que el alcalde, como principal interesado en el tema, participe de esa negociación y poder trabajar juntos en la obtención de los recursos extraordinarios.

