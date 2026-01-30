Van 40 policías despedidos en Rioverde por falta de confianza

En los últimos cuatro años, se han dado de baja alrededor de 40 elementos de la policía municipal, informó Arnulfo Urbiola Román, presidente municipal del ayuntamiento de Rioverde.

El edil rioverdense refirió que las dimisiones procedieron derivado de que los oficiales de la ahora Guardia Civil Municipal (GCM) no aprobaron los exámenes obligatorios de control y confianza.

Si bien destacó que las medidas de depuración son indispensables para fortalecer la seguridad pública, el despido de los oficiales representó una erogación estimada de 4 millones de pesos, pues se les debe pagar el tiempo laborado.

"Nosotros desde el primer día de la administración hemos estado depurándo a la policía municipal, y es constante cada año con los exámenes de control y confianza hemos estado depurando", remató.

