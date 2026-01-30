Estudiantes participarán en juegos de la Conade

RIOVERDE.- Alrededor de 312 alumnos de nivel primaria participarán en los juegos deportivos de la Conade en diversas disciplinas que se realizarán en la capital potosina, este fin de semana.

Los estudiantes participarán en las disciplinas de karate, beisbol, futbol, atletismo, boxeo y basquetbol, esperando obtener los primeros lugares en estas disciplinas deportivas.

El contingente deportivo participará en la etapa estatal de los Juegos de la Conade este fin de semana.

A los ganadores se les entregarán becas deportivas y quienes obtengan los primeros lugares logran su pase al nacional que se celebrará en Puebla.

La comunidad estudiantil se congregó en el Auditorio Valentín Gama, donde el alcalde Arnulfo Urbiola Román, acompañado de la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero y el regidor Isaías Rivera, les entregaron uniformes que usarán en esta competencia estatal de atletismo.