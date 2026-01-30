Jinete lesionado al caer de su caballo

RIOVERDE.- Un hombre resulta lesionado al caer de un caballo, en el Ejido del Refugio, sufrió lesiones de gravedad por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Vecinos que transitaban por el camino a San Martín, se percataron de un hombre que estaba tirado en el piso, por lo que solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencia para que le brindaran auxilio.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes confirmaron que el hombre había sufrido una caída de un caballo cuando se desplazaba hacia su comunidad.

El lesionado fue trasladado de urgencia al Hospital IMSS Bienestar, donde los galenos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida, debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

