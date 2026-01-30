Fallece mujer al sufrir un infarto

Matehuala.- Fallece mujer mientras conducía su vehículo al sufrir un infarto en la calle Bocanegra esquina con Betancourt, la fémina se dirigía a la Escuela Secundaria Francisco Zarco, donde trabajaba.

Los hechos cuando una mujer manejaba un carro tipo Chevy y se dirigía a la institución educativa en la que trabajaba, sin embargo, al pasar por el crucero de las citadas calles en la zona centro de la ciudad, perdió el control del vehículo y se impactó contra la banqueta, testigos del accidente inmediatamente pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio para auxiliar a la mujer.

Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja quienes al valorarla, ya no presentaba signos vitales, pues sufrió un infarto mientras manejaba, que fue lo que provocó que perdiera el control del vehículo y se impactara contra la banqueta, en el lugar también estaban elementos de la Policía Municipal llevando a cabo las investigaciones de lo ocurrido.

Al lugar del accidente acudieron agentes de la Policía de Investigación, para levantar el cuerpo y llevarlo a realizarle los exámenes de ley.

La mujer fue identificada como Diana de 44 años de edad, era la trabajadora social de la Escuela Secundaria Francisco Zarco turno matutino, la triste noticia consternó a la comunidad estudiantil, así como a los maestros.