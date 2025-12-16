Venta clandestina de pirotecnia menor
RIOVERDE.- Inició la venta clandestina de pirotecnia menor, en algunas colonias de la periferia, por lo que autoridades pondrán en marcha un operativo para sancionar a estas personas.
Cabe destacar que aún no se ha dado a conocer los días y donde se instalarán los puestos que se dedican a la venta de pirotecnia en esta temporada, cuyos permisos son autorizados por la Secretaria de la Defensa Nacional.
Pese a ello, en algunas colonias de la periferia comenzó con la venta de este tipo de productos, que debe realizarse en un lugar especial y con medidas de seguridad como pala, tambor, arena, el producto en vitrina y un extinguidor.
Por lo que las autoridades aplicarán operativos para prevenir un problema de que se llegue a presentar una contingencia, que muchas de las veces son de fatales consecuencias, por el manejo de la pólvora.
