VIDEO| Esper se enfrasca en estéril discusión

Tancanhuitz.- El presidente municipal de Ciudad Valles, Adrián Esper Cárdenas discutió por varios minutos con un asistente al encuentro del diálogo por la vida en San José Pequetzen, perteneciente al municipio de Tancanhuitz, el pasado fin de semana.

El evento era un "Encuentro regional, diálogo por vida y dignidad", donde se reunieron pobladores de varios municipios y a donde fue invitado Esper Cárdenas.

Durante su discurso el presidente vallense dijo a los presentes, "debemos dejar de tragar negrero, falta el valor de los ciudadanos, para no estar anestesiados y cuando vengan los problemas hacerles frente. Nos tienen anestesiados con azúcar y con plástico, -ni madre- vamos a hacer nuestra revolución de vivir sanos, de vivir en una sociedad que no nos dé hueva levantarnos, que no nos dé hueva levantar la voz, porque vivimos sanos".

Luego de entre el público se levantó Luis Álvarez quien dijo ser originario de Sonora, pero que tiene hijos en Ciudad Valles.

Le replicó al alcalde su discurso. "El ingenio contamina al Río Valles y usted no ha hecho nada, no venga con gritos a querer apantallarnos".

Cuando Adrián intentó quitarle el micrófono le dijo, "no, todavía no termino, hubieras sido congruente desde hace años, no ahora que eres presidente".