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Vigila Jurisdicción casos de tuberculosis en la región

Por Redacción

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Vigila Jurisdicción casos de tuberculosis en la región

CIUDAD VALLES.- Alrededor de 20 casos de tuberculosis atiende la Jurisdicción Sanitaria V, de acuerdo con las áreas de prevención de esta dependencia.

Cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, dado que una fecha similar de 1882, Robert Koch, un microbiólogo alemán descubrió la bacteria que provoca esta enfermedad.

La tuberculosis no se ha erradicado y de lo que se trata es de que se detecte, de parte de los que acuden al médico, puesto que uno de los primeros síntomas es la tos productiva (tos expectorante) que dure 15 días o más ya debe ser examinada para saber si es provocada por este microbio que puede vulnerar la salud del paciente de manera grave.

Habrá pláticas de concienciación en los Centros de Salud para dar a conocer detalles de este mal que puede afectar a personas de todas las edades y que se puede transmitir en lugares muy concurridos.

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