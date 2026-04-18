Voraz incendio alcanza una cancha de futbol

Matehuala.- El jueves por la noche se registró un fuerte incendio en campos de futbol de la colonia Guadalupe, a un lado del lugar había un lote baldío al que le prendieron fuego, pero se salió de control y se expandió rápidamente llegando al campo de futbol. Entre vecinos y bomberos estuvieron arrojando agua al lugar para sofocar las llamas que finalmente se apagó el siniestro.

Los hechos se presentaron cuando en la calle San Martín de la colonia Guadalupe se registró un fuerte incendio en un lote baldío, pero se expandió rápidamente llegando a un campo de futbol que se encuentra en el área.

Los vecinos tuvieron temor que las llamas llegaran a sus viviendas y con cubetazos de agua intentaron apagar el fuego para evitar que se expandieran las llamas.

Al lugar también llegaron elementos de Bomberos y al arribar vieron que había mucha maleza seca en los lotes baldíos cerca del área, lo que provocó que rápidamente se extendiera el fuego por la zona y llegara hasta los campos de futbol.

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Incluso estaba por alcanzar unas casas cercanas, pero los bomberos lograron controlar el fuego, evitando que hubiera alguna persona lesionada.

Después de controlar el fuego, vieron que al parecer el incendio fue provocado.

Se desconoce si le prendieron fuego al lugar para limpiarlo de la maleza o fue alguna persona maldosa quien provocó este incendio.

Se pide a la población evitar quemar basura, así como limpiar un predio quemando la maleza, y si ven a una persona provocando incendios, hay que denunciarla.