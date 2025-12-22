Ya huele a ponche el festejo de Navidad

RIOVERDE.- En la víspera de la Navidad, ya huele a ponche y ya están a la venta todas las frutas que se requieren para elaborarlos, aunque se incrementó en un 60% el costo del kilogramo del tamarindo, una de las partes importantes para hacer un buen ponche.

El comerciante Salvador Castro, explicó que se cuenta con toda la fruta para elaborar la tradicional bebida en estas fechas decembrinas y que es una costumbre consumirla luego de las posadas.

En cuanto a los precios, dijo que están variables, como el tejocote cuyo costo oscila en 56 pesos el kilo, la manzana 32 pesos el kilo.

Así como la caña ya pelada la bolsa se puede comprar en 20 pesos, la guayaba se cotiza sobre un costo de 40 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, lo que sorprendió fue el incremento considerable del kilogramo del tamarindo a 110 pesos el kilogramo, cuando tenía un valor de 60 pesos, refiere que se desconoce lo que motivó el incremento.

Añadió que la jamaica se expende desde 15 pesos la bolsita, que es para 4 litros.

Refiere el comerciante que se tiene toda la fruta de calidad, a precios accesibles, para el ponche que no puede faltar el próximo 24 de diciembre.