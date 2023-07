Barones que apuestan a perder

Semanas antes de que el fenómeno Xóchitl Gálvez apareciera para descuadrar todas las previsiones sobre la elección del 2024, la dirigencia potosina ya tenía candidato presidencial: Santiago Creel Miranda .

Que no comunica, tiene la gama emotiva de un nabo y está ligado al sector con historial más habilidoso en el PAN para prosperar a la vez en política y negocios, sean como fueren, no tiene la menor importancia. El compromiso está hecho y tiene una larga data con San Luis.

Fue Creel el de la noche triste de Alejandro Zapata, la de la elección para gobernador de 2009, cuando el candidato panista perdedor se quedó solo, con el festejo puesto a marchitarse en los salones de un hotel del poniente, mientras la cargada y la cobertura noticiosa se iban al tapanco victorioso del priista Fernando Toranzo. No es que el exsecretario de Gobernación estuviera en ánimo de acompañar desconsuelos ajenos, es que había intervenido para aplacar la malquerencia que llevó al PAN a la derrota en San Luis, una desavenencia inconveniente y fuera de toda razón entre el gobernador Marcelo de los Santos y el candidato a sucederlo.

Fue el medido Creel de la supervivencia durante el regreso del priismo a la Presidencia, el que arropó al candidato perdido a la alcaldía capitalina por el PAN, Xavier Azuara Zúñiga , y le ayudó con los adeudos y la fría banda del recién derrotado.

De esa escuela de mesura, de no perderse en “batallitas ideológicas” ni arder en discusiones sin rentabilidad, aprendió mucho ese panismo negociador y “dialogante” en el gobierno del priista Peña Nieto: obra en sus distritos y municipios, incluida la capital del país. A cada diputado su nubecita de contratistas que después seguirían financiando sus proyectos políticos.

Xavier Azuara Zúñiga se levantó de la derrota y se convirtió en presidente estatal de un PAN desnortado, sin figuras relevantes. El panista creció más con una diputación federal que lo enlazó con la dirigencia nacional ya partir de esa relación, en ese entonces con Ricardo Anaya, generó un feudo no escriturado que mantiene su vigencia a la fecha, con el patrocinio del ahora dirigente nacional Marko Cortés.

La alianza Va por México presentó ese panismo “business class” prosperidad focalizada en sus capitostes, derrotas previsibles y manifiesto, muchas, de vulgar venta de candidaturas. Su socio el PRI no ha estado mejor. La dirigencia nacional de otro señor feudal, Alejandro “Alito” Moreno, designó dirigencia con una maniobra de cinismo admirable.

Ni priistas ni panistas pueden en San Luis hacer nada opuesto a las direcciones locales que tienen el incontestable aval de sus jefes nacionales porque resulta que son lo mismo. PRI y PAN no operan como partidos, sino como tramas de expolio, agencias de colocaciones en los gobiernos que todavía tienen y casas de negocios leoninos.

PRI y PAN potosinos además mantienen relaciones nicodémicas con el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona : como Nicodemo, el fariseo del Evangelio de Juan que se acercó a dialogar con Jesús de noche y cuando nadie lo vio. Son “oposición” sólo de nombre , porque para todo piden permiso, les da miedo contrariar al jefe de bancada verde en el Congreso, Luis Fernández, y de todo actor se solicita visto bueno. Es un Congreso sin debate, sin ideas, con legisladores de hormigón, todos batidos en la misma revolvedora.

Es ahí elegir donde el proceso para candidato presidencial del Frente Amplio por México tiene más pinta de concurso truqueado de antemano, de boleto sobrevendido , de amaño político . El huracán Xóchitl Gálvez descuadró la idílica pasarela de corcholatas del presidente ; descuadró la armonía calculada en Morena para que la ventaja se mantuviera con Claudia Sheinbaum, pero también descuajaringa el proceso prefabricado para Creel del panista Marko Cortés , y en San Luis por el diputado Xavier Azuara.

En menos de un par de semanas, el presidente rabia y desatina, los bonos de Ebrard suben, la señora Sheinbaum ha puesto cara permanente de “El grito” de Munch y los opinólogos de la 4T que estaban muy cómodos disertando sobre la supuesta “superioridad moral” de la izquierda, han entrado en la espiral burda y predecible de verter su propia casquería en Twitter, foros televisivos, videoperoratas, perfilitos de red social con subsidio y lo que haya a mano.

Si una mujer que no se dejó de un presidente bocón tiene un montón de jefes y jefas de la política echando tripas y espumarajos por la boca , secundados por sus respectivos juglares, bufones y trompeteros, desde luego que la ven peligrosa. El consenso ha sido expansivo y transversal entre los ciudadanos que no veían opciones.

Falta mucho y los seguidores y voluntad de la senadora hidalguense tendrán que moverse rápido para hacer estructura territorial, que tienen los barones de los partidos, ya comprometidos . Cada barón o baronesa panista y priista actúa según su interés y las características de los territorios donde pretenden crecer o consolidarse.

El tema es todavía más peculiar en San Luis, donde el control clientelar del gobernador no ha dejado hacer bases políticas ni prosperar a los grisáceos representantes del partido del presidente. Gallardo no se va a equivocar como aliado político presidencial: estará con quien gane, el o la que sea. Y eso va también para el proyecto Xóchitl Gálvez , si se convierte en un problema para las alianzas, los compromisos y el control del feudo.

Los ayuntamientos son la primera administración a la que acuden los ciudadanos en demanda de ayuda, eso lo sabe el gobernador y ha hecho cambiar a su bando a varios de ellos. Será él quien fije los criterios de la política en esos lugares. Y los barones del PRI y el PAN no le hacen el feo a pedir favores porque lo suyo no es ganar, ni competir , mucho menos incomodar, al contrario. pelearán sus victorias justitas, de supervivencia rentable y pacífica, nada más.

ROLLOS SUELTOS

EL OTRO DESPERDICIO. Plantas tratadoras que no funcionan o que funcionan a medias, el lado nunca considerado como parte de la solución de fondo a la crisis hídrica en San Luis. La de Tenorio, estatal, aporta una parte a la termoeléctrica de CFE en Villa de Reyes, pero del resto no se sabe. Y las municipales no funcionan, incluida la Norte.

LEGISLAR EN SERIO. En otros lugares las leyes locales obligan a utilizar sólo agua tratada en muchos procesos industriales, como el metalúrgico, el metalmecánico y el de industria papelera. Pero en San Luis como no hay legislación local que obligue, además de las generalidades de la Ley nacional, a nadie le importa si hay o no plantas tratadoras. La tarifa castigada políticamente para el agua de primer uso es un regalo estúpido de nuestros legisladores.

ZARANDAJAS. El reciclaje industrial de agua seguirá entrampado mientras no haya obligación de usarla y el agua de primer uso siga siendo tan barata para la industria. Así que ya estarán haciendo algo útil los legisladores que se desgañitan preocupadísimos porque el Interapas pide o no prestado para operar, porque las tarifas que le imponen no dan ni para tubería.

El HAZMERREIR. Desciende veloz por tobogán engrasado el exsecretario de Gobernación y aspirante a candidato presidencial de Morena, Adán Augusto López, con el escandalito de la jirafa, el avión privado inexplicable y la diputada-amiguita de 26 años. Botana inacabable en redes. Difícil mirarlo igual después de todo esto, resumido en el cartonazo de Calderón del jueves pasado: un vampiro rumbo al sarcófago… con un rabito verde asomando bajo la capa.

LA TIRA DE LAS NETAS

EL “LIVING APART TOGETHER”

“Se puede vivir solo o sola y estar perdida y apasionadamente comprometida con alguien. Y se puede vivir en pareja por comodidad, por pereza, por conformismo, porque no se tienen los medios o el valor de cambiar de casa. Ser cautivo no es estar comprometido”.

Mona Chollet, ensayista y feminista francosuiza. Autora de “Reinventar el amor” (Paidós, 2022) y promotora del matrimonio sin convivencia obligada: que convivir sea una opción y cada quien a su espacio, una tendencia creciente en Europa. EPS (14/VI)

HORAS BAJAS EN VIVO Y DIRECTO

“El ruido no te deja ni sufrir tranquilo”.

Alejandro Sanz en un tuit que narra su difícil y mediatizado proceso de recuperación anímica, embargado con un fondo gringo por 3 millones de euros y en reciente ruptura amorosa. @AlejandroSanz (26/VI).

CON LA MISMA TIJERA…

“Claro que se podría construir un proyecto para competir en el 2024, claro que se podría gobernar con compromiso social, es posible, pero las burocracias de los partidos de oposición parecen no querer que eso suceda”

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, en la renuncia a buscar la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, criticando el aislamiento que su dirigente Danta Delgado le ha impuesto al partido y su negativa a aliarse con el PRI. (7/VII).