Gobierno de foquitos

Dos sexenios en el intento vano de construir una de las doce líneas de metrobús que se proyectaron con Banobras y su fondo de infraestructura. El logro no fue más allá de unas paradas a medio hacer, abandonadas, y un tramo tan sin idea que se malheredó a la Zona Industrial como vía interna.

Un par de gobernadores que no lograron una sola obra de impacto urbano para un área metropolitana que ya no cabe en sus vialidades esclerotizadas. Doce años de vacío después de una administración de seis que buscó distinguirse, y lo consiguió, por el hacer. “Hechos”, subrayó la propaganda del gobierno del panista Marcelo de los Santos. Lo llamaron “faraónico” por realizaciones como el Museo El Laberinto, el Centro de las Artes en la ex penitenciaría porfiriana de la Calzada de Guadalupe y el Centro de Convenciones,inmuebles que ahora son espacios de eventos oficiales de diversa índole. El hoy jefe del Ejecutivo, Ricardo Gallardo Cardona, prefirió habilitar la torre junto al recinto convencionista del marcelato, destinada a oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico, que encerrarse en los amaderados despachos del Palacio de Gobierno.

Que la vanidad del panista no hallaba suficiente espacio en las planas de los periódicos ni en los tiempos de los noticieros, va. La vanidad es un motor. Que se sepa, sus “humildes” sucesores no prescindieron de ese gusto por el autobombo, lo dicen sus presupuestos ejercidos en propaganda. Probablemente el impacto fue menos porque… les faltó mucho que contenido que insertar en esos espacios pagados.

El sucesor de Marcelo, su ex empleado y crítico recurrente una vez que fue gobernador, Fernando Toranzo Fernández, a lo mucho se montó sobre una obra con recursos municipales, el deprimido de Muñoz, para decir que su administración “hizo” algo. Al alcalde Mario García no le quedó más que un prudente paso a un lado. El proceso de obra fue un margallate de protestas vecinales porque los dejó sin espacio para estacionar, retrasos e incomodidades. El sexenio gemebundo de Toranzo, pues se la pasó en quejas por los problemas “heredados”, se fue en cocinas de leña como mantra de desarrollo social. Recibió de Banobras el proyecto de las doce líneas del metrobús, pero no hizo una sola.

Y a su sucesor, Juan Manuel Carreras, el tiempo se le fue en nada. Se entercó en mantener a un secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública para el olvido. El señor está bajo proceso en su domicilio, en consideración a su edad. Lo ocurrido con la única línea de metrobús que intentaron hacer dibuja las dimensiones de la incompetencia de esa administración para realizar obras: estuvo en manos de tres dependencias y ninguna pudo.

Después de dos sexenios en los que una pavimentación era un evento inusual, el campo de oportunidad está mejor que puesto para un gobernante dispuesto a hacer. Haya sido como haya sido, pero hacer. Importa el resultado, no el proceso, es una vieja escuela. Los potosinos tienen en mente el inigualable Parque Tangamanga I, de 400 y pico hectáreas, que dejó Carlos Jonguitud; los negocios inmobiliarios que se hicieron a un lado, se recuerdan mucho menos.

Apenas llegar, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona no tuvo más que poner semáforos en el Periférico, donde los pedían a gritos desde hace una década, y repavimentar la vialidad, para “hacerse notar”. El arranque en imagen como “gobernador realizador” tuvo un referente invaluable: el pobre kardex de obra de sus antecesores.

Gallardo entró en un frenético hacer obra por encima de leyes de adquisiciones, de transparencia y de presupuesto y gasto público. Se hace porque se hace. La planeación es lo de menos. Y como la oposición ni merece ese nombre, calladita en un rincón, peleada consigo misma, moralmente jodida, ni quién exija que se cumpla la exposición pública de los datos de obras, gasto, asignaciones, origen de los recursos y demás.

Gastar 500 millones de pesos del erario en una arena para charrería y espectáculos populares, mejor que aplicarlos en urgente infraestructura hidráulica, habla de las prioridades verdaderas de este gobierno. Y anunciar como “atirantado” un puente al que le han adosado unas estructuras externas de metal y unos tendederos con tubos de luz con meros fines decorativos, pasa a los terrenos de lo ridículo.

Nada que ver con la estructuración de un puente atirantado, como El Baluarte, en la autopista Durango-Mazatlán, o el Mezcala en la Autopista del Sol. En los puentes atirantados, las cargas del peso son transmitidas directamente a las torres de soporte a través de cables o “tirantes” anclados en la plataforma del puente. Los cables son elementos estructurales clave; en el puente de Gallardo, los cables no tienen ninguna función estructural y el puente no puede ser llamado “atirantado”. No hay “cables” de soporte, sólo una malla de focos-tubo. Es una simulación llamativa, nada más. Desde luego que de inmediato resultó tentador para los ladrones de cableado que nadie controla. Es el “atirantado fake”, puente charrasclano, guarrete, nacarando, o si se quiere, sólo ornamentado (y de muy discutible gusto), eso es.

Lo demás es tratar de confundir lo luminoso con los foquitos.





Rollos sueltos

OTRO TIEMPO. Desde el año 2000, la Conagua elaboró varios planes maestros en el país para garantizar el abasto de agua y la reducción de extracciones para equilibrar los acuíferos, entre ellos el de la zona metropolitana de San Luis Potosí, con un horizonte de 30 años. El plan maestro para San Luis incluía el intercambio de aguas residuales tratadas de las plantas de tratamiento en la capital y Soledad con la Termoeléctrica en Villa de Reyes y la construcción de la presa y acueducto de El Realito para conducir hasta 1000 litros por segundo.

????

HUBO TRABAJO. Se consideró tambien la rehabilitación de la envejecida red de distribución de agua potable para solucionar la pérdida del 50% del caudal (unos 45 millones de m3 anuales), así como la sectorización de la red mediante el programa Manejo Integral de Gestión (MIG) con una inversión de 1,350 millones de pesos. Al cambio de administraciones, locales y federales, el MIG se enredó en las rugosidades de la política y quedó pendiente.

????

CADA QUIEN SU TAREA. La obra de El Realito está diseñada para aportar 30 Millones de m3 anuales y la rehabilitación de la red otros 30 millones de m3 anuales más, los cuales son más que suficientes para garantizar el abasto de agua y el equilibrio del acuífero. Corresponde al Gobierno Estatal junto con la concesionaria Aquos reparar el acueducto, a nadie más. La presa le corresponde a la Conagua quien la proyectó, construyó, y es responsable de su operación y conservación. Y al municipio corresponde reparar la red, quizá recuperar el MIG.

????

TODO PUESTO. En resumen: hay plan maestro, hay presa, hay acueducto y hay San Luis técnicos que conocen y pueden llevar adelante la conclusión. Entre la presa el Realito y la recuperación de caudales se disponen de 60 millones de m3. La Conagua de la 4T se deshizo de sus técnicos y se redujo considerablemente el presupuesto. Corresponde hoy a cada ciudad hacerse cargo para asegurar el agua para su futuro.

????

ALLÁ SÍ HACEN LO QUE SE DEBE. Monterrey está construyendo el acueducto El Cuchillo II y una presa con los que incrementará en 240 millones de m3 anuales su caudal, todo financiado mayormente por su organismo operador, estado municipios e iniciativa privada. El gobernador neoleonés está al frente. Querétaro se encuentra construyendo el acueducto II con financiamiento mayoritariamente local, igual León, Aguascalientes y otras ciudades del país. En San Luis eso no ocurre porque a su gobierno no les interesa solucionar el problema, sino aprovechar una crisis para imponer planes de interés personal, “hacerse notar” por encima de todos y “dejar claro quién manda”. Para generosidad y sentido de responsabilidad con sus gobernados.

????

GOBIERNO NO LO HARÁ MEJOR. Sí, le urge a San Luis un organismo operador más eficiente, con capacidad jurídica, independencia política y suficiencia técnica y financiera. Que tenga objetivos a mediano y largo plazo. Para que esto se dé, debe integrar más consejos civiles, no que se lo trague Gobierno del Estado para que “funcione” con la misma “eficacia” y transparencia de oficinas bajo su cargo como Pensiones. Pero sobre todo, un organismo con la facultad de establecer sus propias tarifas y de sustituir al personal por técnicos con capacidad y experiencia.

????

AGUA, NO PLEITOS. San Luis no tiene futuro sin los 30 millones de m3 anuales de El Realito; hay que reparar acueducto y presa. Se deben recuperar otros 30 millones de m3 anuales de las pérdidas en la red de distribución (Programa de Mejora Integral de Gestión del Interapas). Las bravatas, los insultos y las acusaciones no sirven para nada y solo revelan el pico interés real sobre el futuro de la capital y áreas conurbadas.

????

LA TIRA DE LAS NETAS





LO BARATO NOS HA SALIDO MÁS CARO

Del dinero que pago de mis impuestos, éste ha sido el mejor gastado. Se mantiene como poder activo y efectivo del Estado, es contrapeso incómodo de los otros dos y defiende la vida constitucional y democrática de mi país.

Víctor Trujillo, el actor crítico que personifica a Brozo, en su cuenta de Twitter sobre la campaña del presidente López Obrador contra la Suprema Corte de Justicia, cuestionando los sueldos de los ministros, porque no le han favorecido en la legalidad de sus reformas por inconstitucionales. @V_TrujilloM (12/V).





EN MÉXICO LES DA IGUAL

Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes”.

Pedro Sánchez, presidente de España, en su postura sobre la lista de 44 condenados de ETA, siete por delitos de sangre, en las listas del partido a las elecciones municipales de EH Bildu, la coalición de parridos nacionalistas vascos que han sido sus aliados en varias reformas. El País (13/V).





NO SABEN ESCUCHARSE A SÍ MISMOS

Uno de los grandes problemas de la juventud actual es que no toleran el estar solos. Los jóvenes de hoy no toleran el silencio, no toleran el aburrimiento. Y eso lo vamos a pagar”.

Gloria Balagué, profesional de la psicología clínica que trabajó tres décadas en Estados Unidos ayudando a cientos de deportistas, estrellas del basquetbol, campeones y plusmarquisras a creer en sus fuerzas y mejorar su rendimiento. Hoy colabora con la selección española de natación sincronizada, y su profesión de fe es clara: todo lo aplicable a una estrella del deporte en cuestión psicológica lo es también al común de los mortales. EPS (14/IV).