76ers someten a los Mavericks

FILADELFIA.- Tyrese Maxey anotó 38 puntos, incluidos siete durante un tramo clave del último cuarto, y VJ Edgecombe agregó 26 para que los 76ers de Filadelfia derrotaran el sábado 121-114 a los Mavericks de Dallas.

Dominick Barlow sumó 21 puntos por Filadelfia, que jugó sin Joel Embiid (enfermedad y manejo de lesión en la rodilla derecha) y sin Paul George (manejo de lesión en la rodilla izquierda). Embiid se perdió su segundo compromiso consecutivo y el decimosexto de la temporada.

Los 76ers han ganado seis de ocho.

Cooper Flagg y Anthony Davis anotaron 24 puntos cada uno por Dallas. Flagg, quien cumple 19 años el domingo, comenzó el encuentro segundo entre los novatos de la NBA tanto en anotación (18,6 puntos por encuentro) como en rebotes (6,4).

Edgecombe, seleccionado dos puestos después de Flagg en el draft de este año, sumó 23 puntos y una volcada clave en la victoria de Filadelfia 116-107 sobre los Knicks en Nueva York el viernes por la noche. Entró tercero entre los novatos con 15,6 puntos por partido.

El tiro corto de Flagg empató el marcador a 104 con 8:56 minutos restantes antes de que Filadelfia tomara el control, apoyado en Maxey y Edgecombe. Maxey anotó siete puntos y Edgecombe los otros cuatro durante una racha de 11-0 en los siguientes 2:21 minutos, culminada por el triple de Maxey que puso a los Sixers adelante por 115-104 con 6:30 por jugar.