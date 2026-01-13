Abascal optimista pese a la derrota

Tras el descalabro sufrido en casa ante Tigres de la UANL en el arranque del Clausura 2026, el director técnico del Club Atlético de San Luis, Guillermo Abascal, compareció en conferencia de prensa donde compartió sus conclusiones del encuentro, destacando el desempeño de su equipo y reiterando su confianza en el proyecto que encabeza.

El estratega español consideró que el plan de juego se ejecutó de buena manera, especialmente durante la primera mitad, en la que aseguró que San Luis hizo mayores méritos para irse al frente en el marcador. Abascal subrayó la presencia ofensiva y las situaciones claras generadas, aunque reconoció que la falta de contundencia terminó siendo un factor determinante en el resultado final.

Para el segundo tiempo, el técnico señaló que dos situaciones puntuales terminaron por penalizar al conjunto potosino, mismas que derivaron en transiciones rápidas del rival. Aun así, recalcó que el marcador no reflejó lo visto en la cancha y que el equipo mostró dominio en varias fases del encuentro, incluso llevando a Tigres a replegarse en bloque bajo durante lapsos importantes.

Abascal también pidió confianza en sus jugadores, asegurando que el grupo está convencido de la idea futbolística que se busca implantar, caracterizada por un juego más dinámico, con mayor llegada y protagonismo ofensivo. Reconoció que el inicio sin victoria duele, pero insistió en que el equipo no fue merecedor de la derrota y que los errores forman parte del proceso de crecimiento.

Cuestionado sobre el complicado calendario que enfrenta San Luis en el arranque del torneo, con duelos ante América, Tijuana y Chivas, el estratega afirmó que el equipo está mentalizado para competir ante cualquier rival, tomando como referencia lo mostrado ante Tigres, actual finalista del futbol mexicano.

Respecto a la actuación de los refuerzos, Abascal destacó el debut de jugadores como Benjamín Galindo, Andrés Duarte, David Rodríguez y Leo, resaltando el desborde y desequilibrio que puede aportar Duarte, así como el potencial a futuro de Leo. Sobre David Rodríguez, valoró su inteligencia y humildad, además de su condición de jugador de casa, mientras que de Galindo resaltó su carácter, liderazgo y capacidad para facilitar el trabajo de sus compañeros.

Finalmente, el técnico explicó que la ausencia de Eduardo Águila en el once inicial fue una decisión meramente técnica y celebró la competencia interna dentro del plantel. Asimismo, confirmó que la directiva trabaja en la posible llegada de un refuerzo extranjero, el cual deberá ser diferencial para potenciar al equipo.