logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Abascal optimista pese a la derrota

Confía en el crecimiento del nuevo plantel del Atlético de San Luis

Por Romario Ventura

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Abascal optimista pese a la derrota

Tras el descalabro sufrido en casa ante Tigres de la UANL en el arranque del Clausura 2026, el director técnico del Club Atlético de San Luis, Guillermo Abascal, compareció en conferencia de prensa donde compartió sus conclusiones del encuentro, destacando el desempeño de su equipo y reiterando su confianza en el proyecto que encabeza.

El estratega español consideró que el plan de juego se ejecutó de buena manera, especialmente durante la primera mitad, en la que aseguró que San Luis hizo mayores méritos para irse al frente en el marcador. Abascal subrayó la presencia ofensiva y las situaciones claras generadas, aunque reconoció que la falta de contundencia terminó siendo un factor determinante en el resultado final.

Para el segundo tiempo, el técnico señaló que dos situaciones puntuales terminaron por penalizar al conjunto potosino, mismas que derivaron en transiciones rápidas del rival. Aun así, recalcó que el marcador no reflejó lo visto en la cancha y que el equipo mostró dominio en varias fases del encuentro, incluso llevando a Tigres a replegarse en bloque bajo durante lapsos importantes.

Abascal también pidió confianza en sus jugadores, asegurando que el grupo está convencido de la idea futbolística que se busca implantar, caracterizada por un juego más dinámico, con mayor llegada y protagonismo ofensivo. Reconoció que el inicio sin victoria duele, pero insistió en que el equipo no fue merecedor de la derrota y que los errores forman parte del proceso de crecimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cuestionado sobre el complicado calendario que enfrenta San Luis en el arranque del torneo, con duelos ante América, Tijuana y Chivas, el estratega afirmó que el equipo está mentalizado para competir ante cualquier rival, tomando como referencia lo mostrado ante Tigres, actual finalista del futbol mexicano.

Respecto a la actuación de los refuerzos, Abascal destacó el debut de jugadores como Benjamín Galindo, Andrés Duarte, David Rodríguez y Leo, resaltando el desborde y desequilibrio que puede aportar Duarte, así como el potencial a futuro de Leo. Sobre David Rodríguez, valoró su inteligencia y humildad, además de su condición de jugador de casa, mientras que de Galindo resaltó su carácter, liderazgo y capacidad para facilitar el trabajo de sus compañeros.

Finalmente, el técnico explicó que la ausencia de Eduardo Águila en el once inicial fue una decisión meramente técnica y celebró la competencia interna dentro del plantel. Asimismo, confirmó que la directiva trabaja en la posible llegada de un refuerzo extranjero, el cual deberá ser diferencial para potenciar al equipo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Escuderías de F1 anuncian fechas de presentación de monoplazas para 2026
Escuderías de F1 anuncian fechas de presentación de monoplazas para 2026

Escuderías de F1 anuncian fechas de presentación de monoplazas para 2026

SLP

El Universal

El equipo Cadillac sorprenderá con la presentación de su auto durante el Super Bowl, con Sergio Pérez al volante

Brooks Koepka regresa a la PGA Tour en el Farmers Insurance Open
Brooks Koepka regresa a la PGA Tour en el Farmers Insurance Open

Brooks Koepka regresa a la PGA Tour en el Farmers Insurance Open

SLP

AP

El golfista Brooks Koepka vuelve a la Gira de la PGA en el Farmers Insurance Open después de su paso por LIV Golf.

Bears de Chicago celebran victoria sobre Packers de Green Bay en playoffs
Bears de Chicago celebran victoria sobre Packers de Green Bay en playoffs

Bears de Chicago celebran victoria sobre Packers de Green Bay en playoffs

SLP

AP

El entrenador Ben Johnson inspira a los Bears tras vencer a los Packers en una remontada épica en los playoffs.

Álvaro Arbeloa, el nuevo director técnico del Real Madrid
Álvaro Arbeloa, el nuevo director técnico del Real Madrid

Álvaro Arbeloa, el nuevo director técnico del Real Madrid

SLP

El Universal

Tras dirigir al Castilla, Álvaro Arbeloa asume el reto de liderar al primer equipo del Real Madrid en un momento crucial.