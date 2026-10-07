Abren convocatoria para el Premio Mpal. del Deporte

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Dirección de Deporte Municipal dio a conocer la convocatoria para el Premio Municipal del Deporte 2026, reconocimiento que distinguirá a exponentes del deporte potosino en cuatro modalidades: atleta no profesional, atleta de deporte adaptado, entrenador y deportista profesional. Para la evaluación se tomarán en cuenta los logros obtenidos durante el periodo comprendido del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.

El premio consistirá en un reconocimiento acompañado de un incentivo económico de 40 mil pesos para cada una de las modalidades, con excepción de deportista profesional, categoría en la que únicamente se otorgará la distinción. En caso de que el galardón corresponda a un equipo, cada integrante recibirá una medalla, mientras que el conjunto obtendrá un reconocimiento y el estímulo económico establecido en la convocatoria.

Entre los requisitos principales, los aspirantes deberán haber nacido en el municipio de San Luis Potosí o comprobar una residencia superior a tres años en la capital. Las candidaturas podrán ser presentadas por terceros o por los propios interesados y deberán incluir una carta de propuesta dirigida al Ayuntamiento, especificando nombre completo, modalidad de participación y firma correspondiente, además de un escrito de aceptación de los términos del proceso.

La documentación deberá complementarse con currículum actualizado del periodo 2025-2026, una semblanza de máximo dos cuartillas en la que se destaquen los principales logros deportivos y las razones por las que se considera merecedor del reconocimiento, así como copias de acta de nacimiento, identificación oficial o escolar y documentos que permitan acreditar residencia. También deberán anexarse pruebas documentales, gráficas, audiovisuales o testimoniales que respalden los méritos de cada candidatura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El registro podrá realizarse de manera digital a través del correo slp.deportesocial2427@gmail.com, enviando los documentos en formato PDF, o de forma presencial en las oficinas de la Dirección de Deporte Municipal, ubicadas en Eucaliptos número 330, colonia Las Águilas Tercera Sección. La recepción estará abierta de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas, hasta el martes 20 de octubre de 2026.